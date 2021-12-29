В МЧС рассказали, какую пиротехнику нельзя запускать в городе

Перед тем как приобрести пиротехническое изделие, необходимо внимательно прочитать инструкцию по использованию, а также установить, прошел ли данный товар необходимую сертификацию. Об этом рассказал начальник отдела гражданской защиты Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по Москве Алексей Тарасов.

«Необходимо ознакомиться с инструкцией до, а не после. Прежде чем купить то или иное пиротехническое изделие, надо почитать инструкцию, какое производство, имеет ли оно сертификат и вообще его порядок использования и эксплуатации», - сказал он.

Также в экстренных службах напомнили, что в городе не следует запускать профессиональную пиротехнику, так как ее высота подъема слишком велика, что может привести к опасным последствиям.

«Есть так называемая парковая пиротехника, у которой высота подъема до пятидесяти метров. Ее позволительно использовать в условиях города. Понятно, что профессиональную технику, где высота подъема 500 метров, а порой доходит и до тысячи, в городе не только нецелесообразно использовать, но и небезопасно», - добавил Тарасов.

Вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин рассказал, как правильно выбрать пиротехнику на Новый год. Он обратил внимание на то, что перед праздниками на улицах города появляются палатки и торговые точки, продающие фейерверки и различные пиротехнические товары. Вице-президент пиротехнической ассоциации предостерег от покупки там какого-либо товара. Он отметил, что, как правило, они исчезают после наступления Нового года.