Врач рассказала о последствиях чрезмерных новогодних застолий

Новогодние застолья, сопровождающиеся употребление жирной пищи и алкоголя, могут иметь серьезные последствия. По словам врача гастроэнтеролога-гепатолога Ольги Аришевой, неумеренные празднования за столом могут привести к циррозу печени. Она также назвала основные симптомы заболевания.

«Если появляются такие симптомы, как боли, рвота, иногда она бывает неукротимой или выраженная диарея, или наоборот отсутствие стула, повышается температура, изменяется как-то кожный покров, или глаза желтеют - обычно родственники видят это, то нужно обращаться за медицинской помощью. Это основные клинические проявления заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе и печени», - рассказала Аришева в эфире радио «Говорит Москва».

Она отметила, что стационары после новогодних праздников ожидают наплыва пациентов с циррозом печени.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что наилучший способ не страдать от похмелья после новогодних праздников - не доводить до него. В ином случае человек подвергает себя смертельной опасности.