Главы МИД США и стран Европы обсудили форматы диалога с Россией
Министры иностранных дела переговорили о ситуации на украинской границе.
© Фото: Ministry of Foreign Affairs of Russia, Twitter, Globallookpress
Главы МИД Германии, Франции, Великобритании и госсекретарь США обсудили ситуацию на границе с Украиной и форматы диалога с Россией. Об этом сообщает в аккаунте министерства иностранных дел ФРГ в Twitter.
«Министр иностранных дел Анналена Бербок... обменялась мнениями с коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом, Лиз Трасс и Энтони Блинкеном о ситуации на украинской границе и форматах предстоящего диалога с Россией», - говорится в сообщении.
В Госдепартаменте США раскрыли детали переговоров с РФ по вопросам безопасности и по ситуации с Украиной. Встреча должна состояться 10 января, стороны планируют обсудить взаимные обеспокоенности.