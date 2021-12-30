Главы МИД США и стран Европы обсудили форматы диалога с Россией

Главы МИД Германии, Франции, Великобритании и госсекретарь США обсудили ситуацию на границе с Украиной и форматы диалога с Россией. Об этом сообщает в аккаунте министерства иностранных дел ФРГ в Twitter.

«Министр иностранных дел Анналена Бербок... обменялась мнениями с коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом, Лиз Трасс и Энтони Блинкеном о ситуации на украинской границе и форматах предстоящего диалога с Россией», - говорится в сообщении.

В Госдепартаменте США раскрыли детали переговоров с РФ по вопросам безопасности и по ситуации с Украиной. Встреча должна состояться 10 января, стороны планируют обсудить взаимные обеспокоенности.