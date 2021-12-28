В Госдепе поделились ожиданиями от предстоящих переговоров с Россией по Украине

В Госдепартаменте раскрыли детали переговоров представителей США и России по вопросам безопасности и ситуации на Украине. Встреча должна состояться 10 января, уточнил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. С его слов, стороны обсудят взаимные обеспокоенности.

«Когда мы сядем за стол переговоров, мы, конечно, положим на него свои обеспокоенности. Думаю, что русские сделают то же», - приводит РИА Новости слова Прайса.

Представитель Госдепа подчеркнул, что США не намерены обсуждать вопросы, касающиеся своих союзников и партнеров на международной арене без присутствия их представителей.

Ранее стало известно, что переговоры Москвы и Вашингтона по теме стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. Сразу за этой встречей последует заседание Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.