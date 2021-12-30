В Федерации хоккея России прокомментировали отмену МЧМ-2022 из-за вспышек COVID-19

Международная федерация хоккея официально отменила молодежный Чемпионат мира, который проходил в Канаде. Это произошло из-за вспышек коронавируса, которые привели к снятию ряда команд с матчей.

В Федерации хоккея России отметили, что организация сожалеет о том, как сложились обстоятельства. Однако в ФХР поддержали заботу организаторов турнира о здоровье игроков.

«После трех отмененных матчей на молодежном чемпионате мира-2022, Международная федерация хоккея приняла решение отменить турнир, проходящий в канадских городах Эдмонтоне и Ред-Дире. Федерация хоккея России сожалеет о случившемся, но разделяет заботу организаторов о здоровье участников и соблюдении спортивного принципа», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ФХР.

Ранее 28 декабря из-за положительных тестов на COVID-19 техническое поражение в матче со Швейцарией было присуждено США. По этой же причине 29 декабря на лед запретили выходить чехам и россиянам. После этого хоккейные федерации нескольких стран обратились в Международную федерацию хоккея с просьбой отменить турнир.