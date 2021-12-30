Врач перечислила самые вредные продукты на новогоднем столе
Некоторые блюда, традиционно присутствующие на новогоднем столе россиян, могут плохо сказаться на состоянии организма. Их нужно либо «убрать со стола», либо значительно уменьшить количество такой неполезной еды, сказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.
«На новогоднем столе россиян очень много колбас, мясных нарезок и икры. Эти продукты содержат большое количество соли. Она, в свою очередь, задерживает воду в организме и может вызвать повышение артериального давления, отечный синдром, а также увеличить нагрузку на сердце и почки», - рассказала специалист.
Более полезным праздничное застолье можно сделать, если добавить больше свежих овощей, различных трав, листьев салата, зеленых приправ в виде петрушки, укропа и другой зелени, отметила диетолог. Бережная пояснила, что эти продукты содержат клетчатку, а также большое количество антиоксидантов и витаминов. Кроме того, если съесть побольше овощей, то аппетит немного снизится и неполезных продуктов будет хотеться меньше, заключила врач.
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