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Врач перечислила самые вредные продукты на новогоднем столе

Анна Касаткина
02:40 30.12.2021
Любимые россиянами новогодние блюда содержат избыток соли, отметила специалист.
Врач перечислила самые вредные продукты на новогоднем столе
© Фото: pixabay
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Некоторые блюда, традиционно присутствующие на новогоднем столе россиян, могут плохо сказаться на состоянии организма. Их нужно либо «убрать со стола», либо значительно уменьшить количество такой неполезной еды, сказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.

«На новогоднем столе россиян очень много колбас, мясных нарезок и икры. Эти продукты содержат большое количество соли. Она, в свою очередь, задерживает воду в организме и может вызвать повышение артериального давления, отечный синдром, а также увеличить нагрузку на сердце и почки», - рассказала специалист.

Более полезным праздничное застолье можно сделать, если добавить больше свежих овощей, различных трав, листьев салата, зеленых приправ в виде петрушки, укропа и другой зелени, отметила диетолог. Бережная пояснила, что эти продукты содержат клетчатку, а также большое количество антиоксидантов и витаминов. Кроме того, если съесть побольше овощей, то аппетит немного снизится и неполезных продуктов будет хотеться меньше, заключила врач.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как не поправиться после праздников, не отказывая себе в любимых новогодних угощениях.

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