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Диетолог рассказал, как не поправиться за праздники без отказа от оливье и селедки под шубой

Светлана Иванова
16:12 06.12.2021
Умеренность за новогодним столом - главный ключ к сохранению стройной фигуры во время праздников, считает доктор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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За новогоднюю ночь люди съедают две-три и даже больше суточной нормы калорий. Об этом заявил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. По словам специалиста, главный секрет сохранения тонкой талии - минимизировать потребление вредной пищи за праздничным столом и выбирать вместо нее полезную.

«Есть две проблемы. Первая проблема - все очень жирное, не по-хорошему жирное, майонезное все. Второй момент, если бы хотя бы одно из этих правил присутствовало. Например, овощей, и побольше. Рыбы, и побольше. Или, например, сельдь под шубой, оливье, все, что мы связываем с новогодним столом, поменьше», - указал доктор.

Как подчеркнул специалист в беседе со «Звездой», пренебрегая этими принципами, люди многократно переедают, и речь идет о кратном переедании, которое переводит человека в состояние набора энергии.

«Человек переключается на накопление энергии, у него за эти праздники начинает расти вес, при этом он все время голодный. Либо он объевшийся, либо голодный. Два состояния, одно переходит в другое, середины не бывает», - пояснил диетолог.

Чтобы не набрать лишний вес за время праздников, Гинзбург посоветовал никогда не садиться голодным за праздничный стол, хотя бы час в день активно двигаться и не злоупотреблять алкоголем.

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