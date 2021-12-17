Госдума приняла закон о введении Fan ID

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении законопроект о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID), который будет необходим для доступа к спортивным мероприятиям.

Таким образом, будет введено понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования». Данная карта будет представлять собой электронный документ, который потребуется для идентификации участника, зрителя и иных людей, участвующих в проведении турнира.

Как отмечалось ранее, соответствующий закон позволит повысить уровень общественного порядка и безопасности. Оформить документ можно будет на портале государственных услуг.

Впоследствии кабмин создаст перечень спортивных соревнований, при посещении которых потребуется обязательная идентификация участников и болельщиков. Кроме того, на такие соревнования продажу билетов будут осуществлять при наличии действующего Fan ID. Также паспорт болельщика будет необходимо предъявить на входе.