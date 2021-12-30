Елка на дне Байкала: водолазы Росгвардии поздравили россиян с Новым годом

В рамках всероссийской акции Росгвардии «Дед мороз специального назначения» водолазы ведомственного северобайкальского морского учебного отряда в экстремальных зимних условиях со дна озера Байкал поздравили россиян с наступающим Новым годом.

Во время тактико-специального занятия боевые пловцы Росгвардии погрузились в холодную воду самого глубокого озера в мире, под водой нарядили новогоднюю елку и с помощью специальной связи передали новогоднее поздравление россиянам.

«Ежедневно водолазы Росгвардии выполняют служебно-боевые задачи в различных условиях обстановки вне зависимости от дальности видимости и температуры воды. Нередко ведомственные боевые пловцы совершают подледные спуски, а также выполняют приводнение с парашютом», - отметили в Росгвардии.

Военнослужащих и сотрудников Росгвардии поздравил глава ведомства генерал армии Виктор Золотов. Он отметил, что, находясь в эпицентре важнейших событий, обеспечивая общественный порядок, работая в зонах стихийных бедствий, войска внесли значительный вклад в дело укрепления национальной безопасности.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов