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Путин подписал законы о наказании за неполную уплату алиментов

Ян Брацкий
20:45 30.12.2021
В России задолженность по алиментам на детей составляет 176 миллиардов рублей.
Путин подписал законы о наказании за неполную уплату алиментов
© Фото: pixabay
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал пакет законов о привлечении неплательщиков алиментов к административной и уголовной ответственности. Под санкции нового закона попадают даже те, кто частично перевел деньги на содержание своих детей и нетрудоспособных родителей. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым уточнениям в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), неуплата алиментов без уважительной причины в течение двух месяцев повлечет наказание. Нерадивому родителю грозит штраф в 20 тысяч рублей, исправительные работы на срок до 150 часов, либо арест на срок от 10 до 15 суток.

Неоднократное игнорирование своих платежных обязательств по алиментам подпадает под уголовную ответственность и здесь провинившийся рискует лишиться свободы на срок до одного года. При этом, полное погашение задолженности избавляет плательщика от наказания.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина сообщила, что в России задолженность по алиментам на детей составляет 176 миллиардов рублей, пишет ТАСС.

Ранее в российском правительстве утвердили новую редакцию перечня доходов, с которых будут удерживаться алименты на детей. В новой редакции изменен ряд формулировок. Так, в перечне появились пункты разрешающие удерживать алименты с доходов самозанятых, а также со средств, полученных от налоговых вычетов.

Кроме того, алименты буду вычитаться из окладов, сдельных зарплат, денежного довольствия и премий. В обновленный список также попали гонорары, надбавки к тарифным ставкам и окладам, выплаты за условия труда, вознаграждения педагогам и врачам.

Помимо прочего, взыскивать алименты будут с доходов от старательской деятельности, предпринимательства, сдачи в аренду недвижимости, а также вкладов и дивидендов. Удержание будут производить со всех видов пенсий, стипендий, пособий, материальной помощи и государственных компенсаций.

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