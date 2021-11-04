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В правительстве расширили перечень доходов, из которых будут удерживаться алименты

Майя Мусиенко
02:23 04.11.2021
Теперь выплаты будут взыскиваться и с самозанятых.
В правительстве расширили перечень доходов, из которых будут удерживаться алименты
© Фото: flickr
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В российском правительстве утвердили новую редакцию перечня доходов, с которых будут удерживаться алименты на детей. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Он заменил предыдущий перечень, который был принят в 1996 году с последующими правками.

«Утвердить прилагаемый перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей», – написано в постановлении кабмина.

В новой редакции изменен ряд формулировок. Так, в перечне появились пункты разрешающие удерживать алименты с доходов самозанятых, а также со средств, полученных от налоговых вычетов.

Кроме того, алименты буду вычитаться из окладов, сдельных зарплат, денежного довольствия и премий. В обновленный список также попали гонорары, надбавки к тарифным ставкам и окладам, выплаты за условия труда, вознаграждения педагогам и врачам.

Помимо прочего, взыскивать алименты будут с доходов от старательской деятельности, предпринимательства, сдачи в аренду недвижимости, а также вкладов и дивидендов. Удержание будут производить со всех видов пенсий, стипендий, пособий, материальной помощи и государственных компенсаций.

Ранее сообщалось, что Госдума ведет обсуждение законопроекта об увеличении возраста ребенка, на которого родители выплачивают алименты.

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