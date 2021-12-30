Сладкий праздник: Мишустин сводил мальчика на кондитерскую фабрику в рамках акции «Елка желаний»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин исполнил мечту пятилетнего Миши Спиридонова из Орловской области. В рамках акции «Елка желаний» вместе с мальчиком и его мамой глава правительства побывал на кондитерской фабрике.

Ребенок с интересом наблюдал за тем, как делают конфеты. Но можно было не только смотреть, но и пробовать.

Кроме экскурсии и дегустации премьер вместе с Мишей стали участниками мастер-класса по изготовлению авторского шоколада в виде новогодней елки. Мишустин также подарил мальчику конструктор «Собор Василия Блаженного» и набор конфет в игрушке-тигре.

Ранее сообщалось, что российские ракетчики подарили школьнику поездку на «Ярсе» в рамках акции «Елка желаний».