Ракетчики подарили школьнику поездку на «Ярсе» в рамках акции «Елка желаний»

Прокатиться на ракетном комплексе «Ярс» - такую мечту загадал на Новый год Ярослав Тюляев из школы-интерната для детей-сирот Ивановской области.

Исполнить ее взялись военнослужащие Тейковского ракетного соединения. Они пригласили мальчика, его друзей и одноклассников в гости. Ярослава, как он и хотел, посадили на место механика-водителя. Мальчишкам разрешили посмотреть, что находится внутри машины обеспечения боевого дежурства, и рассказали о том, какие задачи решают РВСН.

В рамках акции «Елка желаний» школьника Липецкой области пригласили в Центр подготовки авиаперсонала и войсковых испытаний. Мальчик совершил полет с летчиком-инструктором на тренажере самолета Су-34 и выполнил фигуры простого и сложного пилотажа.

Встречи военных с детьми проходят в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Минобороны принимает в ней участие впервые. Ведомство решило взять на себя исполнение детских просьб, которые связаны с армией и флотом России.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолевать системы ПРО.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов