Путешествие в Рождество: 27 площадок новогоднего фестиваля открылись для гостей и жителей Москвы

Окунуться в атмосферу московского купечества, выпить чая из самовара, посетить ярмарку и покататься на коньках - планов на выходные у москвичей множество. В столице открылся главный новогодний фестиваль - «Путешествие в Рождество». Москва вновь зажгла тысячи огней.

Праздничный прогулочный маршрут начинается с Тверской площади. За памятником Юрию Долгорукову раскинулся хвойный заповедник. Романтический бал-маскарад вскружит голову на верхней сцене, на нижней гостей встретит камин.

Вниз по Тверской - портал в мир рождества открывает Центральный детский магазин. В нем «поселилась» 12-метровая нарядная ель, а позади нее - новогодние сани весом более 700 килограмм, собранные из 250 000 кубиков конструктора. Здесь можно гулять часами и даже заглянуть в приемную Деда Мороза.

«У нас есть уникальная фотозона, посвященная Щелкунчику, даже две. Есть фотозона Lego - одна из четырех таких в мире. Мы подготовили большую развлекательную программу, у нас по выходным запущена анимация, и мы в этом году совершили чудо - в атриуме будет идти снег. Это наш способ показать детям, что чудеса случаются, и в них нужно верить», - поделился генеральный директор ЦДМ Александр Копанев.

В праздничных шале можно приобрести дизайнерские елочные украшения и игрушки, имбирные пряники, рождественские венки, наборы угощений и многие другие приятные вещи. С 10 декабря на втором этаже здания заработает елочный базар, где можно купить красивое живое дерево.

Управляющий ЦДМ Александр Копанев подчеркнул, что новогодний Детский мир всегда был и будет символом волшебства и сказки и ярким новогодним приключением для всей семьи.

От Лубянки - к самому сердцу мегаполиса, в русский шик. Площадь революции на время стала купеческим районом, в котором можно найти многослойные бусы, меховые украшения и все оттенки красного и золотого цветов - эдакая фантазия на тему нарядов столичных купчих и боярынь в соболиных шубах и куньих шапках.

Путешествие продлится с 10 декабря по 9 января. Для гостей и жителей Москвы открыты 27 площадок, бесплатные аттракционы, катки и представления. «Московские сезоны» - это уже добрая традиция, старт фестивалю дал мэр города Сергей Собянин.