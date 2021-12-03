Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Полиция раскрыла детали инцидента с вооруженным мужчиной возле ООН

Майя Мусиенко
00:18 03.12.2021
Отмечается, что произошедшее не связано с терроризмом.
Полиция раскрыла детали инцидента с вооруженным мужчиной возле ООН
© Фото: Wang Jiangang globallookpress
Читайте нас на:

Инцидент с мужчиной, который был вооружен дробовиком, возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не имеет отношения к терроризму. Об этом рассказал глава управления спецопераций городской полиции Гэрри Уидн.

«Мы начали диалог... Основываясь на заявлениях, которые он делал, мы поняли, что не похоже, что это относится к терроризму», – сообщил он.

По словам первого заместителя начальника полиции Нью-Йорка Бенджамена Такера, не месте происшествия был обнаружен мужчина с сумкой, держащий дробовик под своей челюстью.

Ранее полиция Нью-Йорка сообщила, что у штаб-квартиры ООН обнаружили мужчину, который, предположительно, вооружен. Всех сотрудников организации просили укрыться.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:19 В стране и мире
Полиция задержала вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН
21:41 Спорт
В стиле лихих 90-х: что стоит за угрозами расправы известному футболисту Канчельскису
21:02 В стране и мире
Видео
Консервированный обман: кто и почему подделывает сайру в банках
19:14 В стране и мире
Видео
Лавров заявил об отказе НАТО снять напряженность у границ РФ
19:19 В стране и мире
Путин раскритиковал доклад главы Минтруда Котякова о зарплатах шахтеров
Популярное
СМИ раскрыли новые подробности состояния певицы Хлебниковой
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Лопатное побоище: кадры массовой драки дворников в центре Москвы
Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета во время съемок
В ПФР назвали три категории россиян, которым увеличат пенсии
Видео
Загадочная вспышка в небе над Альметьевском попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.