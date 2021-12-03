Полиция раскрыла детали инцидента с вооруженным мужчиной возле ООН

Инцидент с мужчиной, который был вооружен дробовиком, возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не имеет отношения к терроризму. Об этом рассказал глава управления спецопераций городской полиции Гэрри Уидн.

«Мы начали диалог... Основываясь на заявлениях, которые он делал, мы поняли, что не похоже, что это относится к терроризму», – сообщил он.

По словам первого заместителя начальника полиции Нью-Йорка Бенджамена Такера, не месте происшествия был обнаружен мужчина с сумкой, держащий дробовик под своей челюстью.

Ранее полиция Нью-Йорка сообщила, что у штаб-квартиры ООН обнаружили мужчину, который, предположительно, вооружен. Всех сотрудников организации просили укрыться.