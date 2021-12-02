Сотрудников ООН призвали укрыться из-за вооруженного человека у штаб-квартиры
Правоохранители перекрыли улицу напротив здания офиса всемирной организации.
© Фото: Wang Jiangang globallookpress
Полиция Нью-Йорка сообщила, что у штаб-квартиры ООН обнаружили мужчину, который, предположительно, вооружен, рассказали РИА Новости в полицейском управлении.
«Мы получили звонок о вооруженном огнестрельным оружием мужчине в районе 42-й стрит и Первой авеню», - цитирует РИА Новости источник в полицейском управлении.
Также сообщается, что сотрудников ООН попросили укрыться после сообщений о вооруженном человеке.
Сотрудники полиции перекрыли улицу напротив здания офиса всемирной организации. На место инцидента прибыли силовики в штурмовой экипировке. Над зоной оцепления находится вертолет. Сообщается, что полиция с автоматами пока не приближается к мужчине