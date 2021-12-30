«Ничего криминального»: Николишин оценил последствия отмены МЧМ по хоккею

Причиной отмены молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой послужила не только ситуация с коронавирусной инфекцией, но и несогласованность действий между канадской и Международной федерациями хоккея.

Такого мнения придерживается советский и российский хоккеист, тренер Андрей Николишин. В беседе со «Звездой» он оценил последствия отмены турнира для его участников.

«Несогласованность действий канадской федерации и IIHF, а теперь они пытаются переложить все на плечи пацанов. Пусть у себя разберутся, что там происходит. Ну пропустили молодежный чемпионат, некоторые на нем больше не сыграют. Это обидно и печально, но уже не впервые в истории. Когда Олимпиаду отменяют, к которой профессиональный спортсмен шел всю жизнь и у него другого шанса не будет, - это одно. А здесь после молодежного хоккея они уйдут во взрослый спорт. Выигрывайте там, я криминального не вижу ничего в этом», - сказал Николишин.

Молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде был отменен из-за вспышек коронавируса в нескольких командах. Во вторник, 28 декабря, из-за положительных тестов на COVID-19 техническое поражение в матче со Швейцарией присудили действующим обладателям трофея - сборной США. По той же причине 29 декабря на лед запретили выходить чехам и россиянам.

После этого хоккейные федерации нескольких стран обратились в Международную федерацию хоккея с просьбой отменить турнир. Инициаторы обращения уверены, что в ситуации, когда из-за положительных тестов на коронавирус команды снимаются с игр, чемпионат не соответствует спортивным принципам.