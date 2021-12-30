Путин подписал закон, позволяющий подавать иск в суд в электронном виде

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий в электронном виде подавать в суд иски, жалобы, представления и иные документы. Подписанный главой государства документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения коснулись Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Гражданского процессуального кодекса РФ и Кодекса административного судопроизводства РФ.

Согласно изменениям, теперь в суд могут быть поданы документы в электронном виде с помощью портала «Госуслуги», информационной системы, которая определена Верховным судом РФ, либо через систему электронного документооборота.

Как ранее утверждали авторы инициативы, реализация этого закона позволит повысить гарантии прав физических и юридических лиц на судебную защиту и усовершенствовать нормы процессуального законодательства, которые регламентируют порядок использования электронных документов в судебном производстве.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на списания в счет долга социальных выплат, получаемых гражданами по решению правительства или главы государства.