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В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима во время праздников

Роман Захаров
16:43 30.12.2021
В данный момент наличие масок у пассажиров московского транспорта проверяют не менее 500 контролеров.
В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима во время праздников
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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В Москве во время новогодних каникул в 1,5 раза будет увеличено число контролеров, задействованных в проверках соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Об этом рассказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«В новогодние праздники в транспорте Москвы увеличивается пассажиропоток, в столицу приезжают туристы. Кроме того, москвичи чаще посещают праздничные мероприятия, ходят в кафе, кино, театры», - сообщил он в беседе с ТАСС.

Султанов подчеркнул, что в данный период особенно важно сохранять высокий уровень безопасности. Так, по его словам, забытая в кармане или спущенная на подбородок маска - бесполезна и не защищает от инфекции.

«В выходные дни мы усиливаем проверки за соблюдением масочного режима на всем транспортном комплексе», - обратил внимание он.

С начала декабря этого года сотрудники «Организатора перевозок» выявили более 40 тысяч нарушений противовирусных мер. В данный момент наличие масок у пассажиров московского транспорта проверяют не менее 500 контролеров.

Штраф за отсутствие маски для посетителей магазинов и торговых центров в российской столице составляет четыре тысячи рублей, для пассажиров общественного транспорта - пять тысяч.

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