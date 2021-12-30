«Лежит под капельницей»: друг Хлебниковой передал ее слова из больницы

В минувший понедельник певица Марина Хлебникова находилась в больнице, строила планы на будущее, но разговора о возможной выписке домой не было. Об этом «Звезде» рассказал близкий друг певицы, композитор и продюсер Дмитрий Чижов. Он общался с Хлебниковой по телефону.

«Она была очень бодрая. Говорила, что лежит под капельницей, но устает к вечеру. Это первый раз после случившегося, когда я с ней общался. Мы обсудили планы, творческие проекты. Голос у нее очень бодрый был, но в меру. Она сказала, что СМИ сгущают степень произошедшего. Я спросил: "Что, когда ты там?". Она ответила, что врачи уйдут из больницы на Новый год, что ей там делать нечего. Но, про выписку разговора не было. Мы вскользь этой темы коснулись. Как я понял, все это будет уже после новогодних дел», - рассказал Чижов.

Сегодня ряд СМИ сообщили о выписке Марины Хлебниковой из больницы. На это отреагировал ее концертный директор, сообщивший, что артистка пока находится в больнице. Хлебникова была госпитализирована 19 ноября после пожара в своей московской квартире. С ожогами лица и дыхательных путей ее поместили в реанимацию. После того, как состояние исполнительницы стабилизировалось, ее перевели в обычную палату.