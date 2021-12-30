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Новейший истребитель Checkmate возглавил рейтинг российских экспортных вооружений

16:02 30.12.2021
Также в рейтинг вошли разведывательно-ударный беспилотный комплекс «Орион-Э», автомат АК-19, зенитная ракетная система С-350Е «Витязь» и другие образцы.
Новейший истребитель Checkmate возглавил рейтинг российских экспортных вооружений
© Фото: ОАК
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Новейший истребитель Checkmate возглавил рейтинг российских экспортных вооружений за 2021 год. Список составлен компанией «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех). 

«В топ-5 представленных в 2021 году экспортных образцов вошли легкий тактический самолет Checkmate, который экспонировался на МАКС-2021 и Dubai Airshow, показанный в России и за рубежом разведывательно-ударный комплекс БЛА "Орион-Э", РСЗО с термобарическими боеприпасами ТОС-2 "Тосочка", автомат Калашникова АК-19 и зенитная ракетная система С-350Е "Витязь"», - сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Были отмечены и другие образцы оборонно-промышленного комплекса, к которым проявляли интерес иностранные заказчики. К их числу относятся зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М», комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха» и комплекс противодействия малоразмерным беспилотникам «Репеллент-Патруль».

На Dubai Airshow одними из самых посещаемых образцов, как заметили в «Рособоронэкспорте», стали натурные образцы российских вертолетов - Ми-28НЭ, Ка-52 и Ка-226Т.

«"Рособоронэкспорт" продолжил укреплять свои позиции на региональных рынках. Существенно вырос портфель заказов в странах Юго-Восточной Азии, объем контрактов, подписанных в 2021 году со странами Африки южнее Сахары, приблизился к уровню в 2,5 млрд евро. В ходе саммита на высшем уровне в Индии был подписан долгожданный контракт на лицензионное производство автоматов АК-203 с перспективой беспрецедентного 100-процентного уровня локализации в стране», - заметил Михеев. 

В 2022 году, по его словам, планируется дальнейшее расширение экспортируемых из России вооружений. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин

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