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СМИ сообщили о выдворении из страны задержанного ранее бойца ММА Чоршонбиева

Ян Брацкий
15:10 30.12.2021
О задержании Чоршонбиева стало известно 3 декабря, когда при проверке документов он предъявил сотрудникам ДПС национальное водительское удостоверение, не имеющее законной силы в России.
СМИ сообщили о выдворении из страны задержанного ранее бойца ММА Чоршонбиева
© Фото: Пресс-служба Останкинского суда Москвы
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Бойца ММА из Таджикистана Чоршанбе Чоршанбиева, задержанного в Москве за нарушение правил дорожного движения, выдворили из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Об инциденте с задержанием спортсмена стало известно 3 декабря. Когда патрульные остановили автомобиль Чоршанбиева, он предъявил национальное удостоверение водителя, которое на территории России не имеет законной силы.

Тогда Останкинский суд Москвы оштрафовал двадцатишестилетнего жителя столицы за отсутствие полиса ОСАГО и управление транспортным средством без прав, а также постановил выдворить Чоршонбиева из страны.

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