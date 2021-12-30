СМИ сообщили о выдворении из страны задержанного ранее бойца ММА Чоршонбиева

Бойца ММА из Таджикистана Чоршанбе Чоршанбиева, задержанного в Москве за нарушение правил дорожного движения, выдворили из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Об инциденте с задержанием спортсмена стало известно 3 декабря. Когда патрульные остановили автомобиль Чоршанбиева, он предъявил национальное удостоверение водителя, которое на территории России не имеет законной силы.

Тогда Останкинский суд Москвы оштрафовал двадцатишестилетнего жителя столицы за отсутствие полиса ОСАГО и управление транспортным средством без прав, а также постановил выдворить Чоршонбиева из страны.