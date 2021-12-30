Суд продлил блогеру Хованскому меру пресечения

Суд в Санкт-Петербурге до 8 февраля продлил блогеру Юрию Хованскому меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, молодому человеку нельзя пользоваться Интернетом.

«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому по 08.02.2022», - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

Накануне, 29 декабря, Хованского доставили в суд в Санкт-Петербурге, где ему изменили меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Блогера выпустили из следственного изолятора. После заседания Хованский отправился домой. Сегодня, 30 декабря, следствие попросило суд продлить блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий, ранее она истекала 8 января.

Напомним, что Хованского задержали, а затем арестовали в начале июня после исполнения песни о трагедии в «Норд-Осте» на одном из его стримов. Впоследствии на молодого человека завели уголовное дело, его обвинили в оправдании терроризма. После допроса блогер признался в исполнении провокационной песенной композиции и заявил, что раскаивается в содеянном.