Опубликованы кадры испытаний форсированного двигателя для новейшей ракеты «Ангара-А5»

Воронежский центр ракетного двигателестроения провел первые испытания кислородно-водородного ракетного двигателя РД-0146Д1. Его будут ставить на разгонный блок ракеты-носителя «Ангара-А5». Кадры испытаний выложил в своем Twitter-аккаунте глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Испытания силовой установки прошли накануне, 29 декабря. Двигатель включился, отработал на заданных режимах согласно заложенной программе.

Ранее сообщалось, что с космодрома Плесецк в Архангельской области успешно запустили ракету тяжелого класса «Ангара-А5». «Звезде» удалось снять старт ракеты с лучших точек и с максимально близкого расстояния. Было установлено несколько специальных экшен-камер, позволяющих детально рассмотреть, что происходит на космодроме.

«Ангара» - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители различных классов - от легкого до тяжелого: легкие - «Ангара-1.2», средние - «Ангара-А3», тяжелые - «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В».