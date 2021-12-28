Новый шаг в космос: в чем значимость успешного пуска ракеты «Ангара-А5» с Плесецка

Россия сделала еще один шаг в дальний космос. Минобороны успешно запустило ракету тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Это был третий и завершающий испытательный пуск.

Под непередаваемый рокот «Ангара» отправилась на орбиту. В этот раз ракета несла груз на геостационарную орбиту на расстояние больше чем 40 тысяч км от земли. Старт прошел в Плесецке, на самом северном космодроме в мире.

Этот пуск можно назвать уникальным. Он завершает испытания тяжелой ракеты «Ангара-А5». Теперь Космические войска получают возможность отправлять спутники различного назначения и веса в дальний космос.

На стартовом столе пуск прошел успешно. И главное - «Ангара-А5» тяжелого класса - билет в дальний космос по-настоящему огромных грузов. В этот раз отправлен не спутник, а макет, но это в последний раз. Следующие пуски «Ангары» уже будут не в холостую, а с космическими аппаратами на борту.

Свой путь в космос эта «Ангара» начала в Омске, где производят модули для ракеты. На северный космодром привезли ее отдельные ступени, которые в монтажно-испытательном центре соединили в единый ракетоноситель.

В начале октября на космодроме осмотрел ракету и пожелал удачи расчетам космических войск министр обороны Сергей Шойгу. За несколько дней до пуска прошла так называемая выкатка. По рельсам на специальной железнодорожной платформе «Ангару» через заснеженные леса доставили к месту старта.

Затем производилась так называемая вертикализация. Несколько часов, и многотонная, но еще не заправленная топливом ракета на финишной прямой, - установлена на пусковой площадке, которую еще называют стартовый стол. Над ним башня обслуживания. С ее помощью к ракете подсоединяются кабели и шланги заправки.

Высота ракеты-носителя больше десятиэтажного дома, а башни обслуживания, которая держит ракету, еще выше. С помощью нее к ракете подсоединяются кабели и шланги заправки.

Универсальный стартовый комплекс состоит из сооружений и зданий, находящихся под землей. Это сделано из соображений безопасности. Здесь же инженерные сети и разные коммуникации протяженностью более 22 километров - целый подземный город.

В пунктах управления - на глубине почти четыре сотни специалистов космических войск, которые руководят разными процессами дистанционно. На «Ангаре» применяется технология так называемого безлюдного старта.

Сама же «Ангара» - передовая разработка нашей космической отрасли. Ракета-конструктор. Четыре класса: от легкого до тяжелого, в зависимости от того, сколько двигателей-модулей установлено на теле ракеты. Чем больше, тем тяжелее по классу «Ангара».

Эта «Ангара - А5, выведет на орбиту в очередной раз рекордную нагрузку. Она тяжелого класса с пятью двигателями. Их заправляют керосином и кислородом. Эти двигатели является экологически чистыми. В отличие от ракет прошлого, работавших на токсичном топливе гептил.

После старта «Ангара» совершает космическую кругосветку в два оборота вокруг земли. Чтобы доставить любой спутник на геостационарную орбиту, ей надо чуть больше 9 часов. Впоследствии генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил командование Космических войск, разработчиков ракеты-носителя и других участников пуска с ее успешным стартом.

Семейство ракет-носителей «Ангара» полностью разработано уже в постсоветскую эпоху. И характеристики, которые показали эти белоснежные ракеты на испытательных пусках, позволяют успешно конкурировать на международном рынке. К тому же «Ангара» обеспечит более дешевую в сравнении с зарубежными аналогами себестоимость выведения в космос любых спутников на разные орбиты.