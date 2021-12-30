В стране и мире Адвокат Костюшкина заявил, что экспертиза признала плагиат его песни Монеточкой Анна Назайкина Техническая характеристика музыкального произведения показала, что есть несущественные различия между двумя песнями, утверждает юрист. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomohov, RussianLook, globallookpress Читайте нас на: Судебно-музыковедческая экспертиза признала песню певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова) плагиатом композиции бывшего солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина. Об этом «Звезде» рассказал адвокат артиста Роман Лалаян. «Пришла экспертиза. Она полностью подтвердила, что это плагиат в процентом соотношении более чем 75%. Только техническая характеристика музыкального произведения показала, что есть различия, но они не такие существенные, что это не является ни юмором, ни юмористической сатирой», - сказал он. Юрист добавил: из-за того, что певица изменила адрес регистрации, дело было перенесено из Санкт-Петербурга в Басманный районный суд Москвы. «Осталось только вынести решение, и оно будет положительное для нас», - выразил уверенность Лалаян. Ранее бывший солист группы «Чай вдвоем» нашел в песне певицы Монеточки сходство с собственной композицией «Женщина, я не танцую». В результате артист обратился в суд. По словам юриста, сторона Костюшкина пыталась вести переговоры на протяжении полугода, просила предоставить какие-то разъяснения, а также предлагала варианты решения вопроса, однако ответных действий не последовало. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика