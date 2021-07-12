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Адвокат Костюшкина раскрыл подробности дела о плагиате его песни Монеточкой

Анна Назайкина
11:40 12.07.2021
Как отмечается, сторона певца пыталась вести переговоры на протяжении полугода, предлагала варианты решения вопроса, однако ответных действий не последовало.
Адвокат Костюшкина раскрыл подробности дела о плагиате его песни Монеточкой
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
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Бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин нашел в песне певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова) сходство с собственной композицией «Женщина, я не танцую». В результате артист обратился в суд. Об этом «Звезде» рассказал адвокат артиста Роман Лалаян.

«Как может быть пародия на исполнение, если она его монетизирует? Она получает за это деньги. Там нет никакой пародии... Даже если она пародийная, то ты ее исполняй правильно, не шифруйся... Тут вопрос в том, что плагиат имеет место быть», - заявил он.

По словам юриста, сторона Костюшкина пыталась вести переговоры на протяжении полугода, просила предоставить какие-то разъяснения, а также предлагала варианты решения вопроса, однако ответных действий не последовало.

«Мы обсуждали с менеджментом деньги изначально, они предлагали сумму формальную... Это вопрос культуры. Артисты друг друга поддерживают, помогают. По факту человек с короной ходит... Это не очень здорово», - сказал Лалаян.

Он добавил, что в данный момент никакие переговоры не ведутся, планируется суд. По словам Лалаяна, со стороны Костюшкина была отправлена претензия электронной почтой, а также на адрес регистрации исполнительницы, в Telegram и Whats App ее менеджеров.

«Мы до последнего ждали какого-то ответа. Они все знают, все видели, просто не хотят платить», - считает юрист.

Ранее в СМИ сообщалось, что иск был подан в Екатеринбургский суд. В претензии указано, что экс-солист «Чай вдвоем» хочет, чтобы ему было выплачено 900 тысяч рублей из-за нарушения авторских прав.

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