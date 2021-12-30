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Путин выразил надежду на эффективный диалог между Россией и США

Виктория Ивашечкина
13:31 30.12.2021
Президент РФ заявил, что обе страны в итоге смогут объединить усилия перед лицом многочисленных вызовов.
Путин выразил надежду на эффективный диалог между Россией и США
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Российский лидер Владимир Путин в новогоднем поздравлении, направленном американскому главе Джо Байдену, отметил, что РФ и Штаты в развитие женевских договоренностей смогут наладить эффективный диалог.

«Россия и Соединенные Штаты, как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз», - подчеркнул Путин, сообщает пресс-служба Кремля. 

По словам российского главы, в развитие договоренностей, достигнутых во время летнего саммита РФ - США в Женеве, обе страны смогут «продвинуться вперед и наладить эффективный российско-американский диалог».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств, правительств и руководителей международных организаций.

В частности, российский президент обратился к президенту Абхазии Аслану Бжании, главе Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Армении Армену Саркисяну и премьер-министру Николу Пашиняну, лидеру Белоруссии Александру Лукашенко. В послании Путин отметил важную роль взаимодействия между Россией и другими государствами.

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