Командующий ВДВ подарил ребенку футбольный мяч с автографом в рамках акции «Елка желаний»

Необычное желание шестилетнего мальчика из Подмосковья взялся исполнить командующий ВДВ Андрей Сердюков. Ребенок попросил Деда Мороза футбольный мяч с его автографом.

Сердюков лично подписал спортивный снаряд и передал его вместе с другими подарками адресату. Вручили посылку Данилу Дайлидко дед Мороз и Снегурочка.

А в Краснодарском крае танкисты нового учебного центра ЮВО исполнили мечту восьмилетнего Кирилла Рыжова. Мальчик написал письмо президенту России и рассказал, что хочет полетать на настоящем вертолете и прокатиться на танке.

На полигон Молькино Кирилла пригласили вместе с родителями и младшим братом. Для поездки выбрали танк Т-72. Также мальчику подарили модель танка и накормили гигантским тортом.

Встречи военных с детьми проходят в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Минобороны принимает в ней участие впервые. Ведомство решило взять на себя исполнение детских просьб, которые связаны с армией и флотом России.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Игорь Крондо