Путин назвал отношения России и Китая настоящим образцом в XXI веке

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином назвал отношения РФ и КНР настоящим образцом в XXI веке.

«Рад возможности выйти с вами на прямую линию связи. Это позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Считаю эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в двадцать первом веке», - сказал российский лидер.

Кроме того, Путин подчеркнул, что рассчитывает на личную встречу в феврале 2022 года в Пекине, главы двух государств договорились о проведении переговоров и совместном участии в церемонии открытия зимней Олимпиады.

«Уважаемый друг, уважаемый председатель Си Цзиньпин, рассчитываю, что в феврале следующего года наконец-то сможем встретиться и лично, в Пекине. Как мы и договаривались, как условились, мы с вами проведем переговоры, затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр», - добавил президент РФ.

Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил Владимиру Путину благодарность за противостояние попыткам «вбить клин» между двумя странами.