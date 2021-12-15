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Путин назвал отношения России и Китая настоящим образцом в XXI веке

Анна Назайкина
11:24 15.12.2021
Председатель КНР, в свою очередь, выразил президенту РФ благодарность за противостояние попыткам «вбить клин» между двумя странами.
Путин назвал отношения России и Китая настоящим образцом в XXI веке
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином назвал отношения РФ и КНР настоящим образцом в XXI веке.

«Рад возможности выйти с вами на прямую линию связи. Это позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских  отношений,  всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Считаю эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в двадцать первом веке», - сказал российский лидер.

Кроме того, Путин подчеркнул, что рассчитывает на личную встречу в феврале 2022 года в Пекине, главы двух государств договорились о проведении переговоров и совместном участии в церемонии открытия зимней Олимпиады.

«Уважаемый друг, уважаемый председатель Си Цзиньпин, рассчитываю, что в феврале следующего года наконец-то сможем встретиться и лично, в Пекине. Как мы и договаривались, как условились, мы с вами проведем переговоры, затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр», - добавил президент РФ.

Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил Владимиру Путину благодарность за противостояние попыткам «вбить клин» между двумя странами.

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