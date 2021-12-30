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«Один негатив»: агент Мичкова прокомментировал отмену МЧМ из-за коронавируса

Виктория Ивашечкина
12:19 30.12.2021
По мнению Сергея Федотова, после отмены столь масштабного мероприятия организаторы будут вынуждены выплатить партнерам огромную неустойку.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: soerli, Pixabay
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Хоккейный эксперт, агент Матвея Мичкова Сергей Федотов в интервью «Звезде» оценил отмену молодежного чемпионата мира по хоккею. По мнению эксперта, изначально это масштабное спортивное мероприятие было обречено на провал.

Напомним, ранее Международная федерация хоккея официально приняла решение об отмене МЧМ-2022. Решение было принято в связи с участившимися случаями COVID-19 у игроков, которые влекут за собой техническое поражение команды.

«Сначала на эмоциях я это все называл цирком и шапито, думаю, это все подходящие термины. Но сейчас, учитывая, что чемпионат мира отменили, я сделал акцент на том, что изначально в регламенте этого мероприятия было прописано, что, если хотя бы один игрок любой сборной получит положительный тест, то ей засчитывается техническое поражение», - отметил эксперт.

Он напомнил об аналогичной ситуации, когда в прошлом году во время МЧМ в Канаде были выявлены игроки с положительным тестом на коронавирус. При этом тогда соревнование никто не отменил, а сборные вышли играть без заболевших игроков, которых посадили на карантин.

«В этом году организаторы изначально настроились на провал, что в итоге и получилось. Обычные канадцы, не оргкомитет, называют это "национальным позором", потому что МЧМ в Канаде является неким символом, любимым хоккейным мероприятием. То, что тесты у Мичкова и других спортсменов положительные, вызывает много вопросов. Мне кажется, что это некая спланированная акция, кто бы что ни говорил про тяжелую ситуацию с пандемией», - рассказал Федотов.

По его словам, после отмены организаторы должны будут выплатить огромную неустойку партнерам.

«Такое чувство, что это мероприятие изначально было обречено на провал. А так всем очень обидно, особенно болельщикам, которых лишили этого зрелища. Никаких положительных вещей в этой ситуации нет, один негатив», - подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что матч хоккейных сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира, который должен был состоятся 30 декабря, был отменен из-за заражения российского игрока Матвея Мичкова коронавирусной инфекцией.

В связи с этим сборной России было засчитано техническое поражение в матче со счетом 0:1.

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