Россиянам пообещали новый налоговый вычет с 1 января

Граждане России с нового года получат налоговый вычет за занятия спортом. Речь идет о вычете за физкультурно-оздоровительные услуги, что даст возможность сэкономить до 15,6 тысячи рублей в год, рассказал агентству «Прайм» юрист Юрий Захаров.

«Россияне получат право сэкономить 13% процентов стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тысяч рублей в год. Таким образом, можно сэкономить максимум до 15 тысяч 600 рублей», - объяснил он.

Рассчитывать на данный налоговый инструмент, по словам эксперта, может любой совершеннолетний гражданин, который платит подоходный налог, либо родители за своего ребенка. Потребуется предоставить документы, подтверждающие оплату расходов на спорт, банковские реквизиты и копию свидетельства о рождении, если речь идет о несовершеннолетнем.

Ранее стало известно, что в России предложили ввести для граждан налоговый вычет при покупке автомобиля. В Министерство труда и социальной защиты поступило обращение с просьбой оценить целесообразность ввести налоговый вычет суммой до одного миллиона рублей при покупке личного ТС, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тысяч рублей.