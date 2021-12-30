Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

«До абсурда доводить не надо было»: экс-тренер молодежной сборной РФ по хоккею об отмене МЧМ

Анна Назайкина
10:29 30.12.2021
Ранее Международная федерация хоккея официально отменила спортивное мероприятие в Канаде из-за вспышек COVID-19.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pexels, Pixabay
Читайте нас на:

Бывший главный тренер молодежной сборной России по хоккею Владимир Плющев в беседе со «Звездой» заявил, что при сложившейся ситуации с коронавирусом принятое решение об отмене МЧМ является правильным.

«При сложившейся ситуации, я думаю, что в общем-то решение было принято правильное, потому что в общем-то начинается какой-то абсурд: одна команда выходит на старт, другая остается за бортом, потому что у кого-то из нее положительный тест... До абсурда доводить не надо было соревнования. Надо было просчитать все от начала и до конца, дать гарантии и определиться со всем», - сказал он.

По мнению Плющева, надо было принимать необходимые решения - или определять, что команда, у которой игроки получили положительный тест, продолжает играть, но в усеченном составе, или нужно было менять регламент.

«В принципе по всей проблеме большие вопросы к организаторам турнира, потому что до них японцы провели Олимпиаду практически в более острой ситуации, и провели безукоризненно», - добавил бывший главный тренер молодежной сборной.

Решение отменить МЧМ было принято Международной федерацией хоккея из-за положительных тестов на коронавирус у нескольких игроков. По словам главы федерации Люка Тардифа, соревнования могут перенести на другое время.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:54 Спорт
Тренер молодежной сборной РФ по хоккею назвал отмену МЧМ разочарованием
08:58 В стране и мире
В России предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
08:14 В стране и мире
Видео
В Гидрометцентре рассказали о погоде на новогодней неделе в России
07:08 В стране и мире
Заранее купил нож: в СК РФ раскрыли новые детали трагедии в Канске
02:04 В стране и мире
МВД обновило требования к допустимому в России оружию самообороны
Популярное
Директор певицы Хлебниковой ответил на сообщения о ее выписке из больницы
Диетолог рассказала, чем опасно закусывать алкоголь
Бывший переводчик американских военных раскрыл подробности задержания Саддама Хусейна
Врач перечислила самые вредные продукты на новогоднем столе
Мясников объяснил опасность обезболивающих при похмелье
Видео
Шойгу исполнил мечту мальчика из Владимирской области полетать на военном вертолете
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.