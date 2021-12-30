«До абсурда доводить не надо было»: экс-тренер молодежной сборной РФ по хоккею об отмене МЧМ

Бывший главный тренер молодежной сборной России по хоккею Владимир Плющев в беседе со «Звездой» заявил, что при сложившейся ситуации с коронавирусом принятое решение об отмене МЧМ является правильным.

«При сложившейся ситуации, я думаю, что в общем-то решение было принято правильное, потому что в общем-то начинается какой-то абсурд: одна команда выходит на старт, другая остается за бортом, потому что у кого-то из нее положительный тест... До абсурда доводить не надо было соревнования. Надо было просчитать все от начала и до конца, дать гарантии и определиться со всем», - сказал он.

По мнению Плющева, надо было принимать необходимые решения - или определять, что команда, у которой игроки получили положительный тест, продолжает играть, но в усеченном составе, или нужно было менять регламент.

«В принципе по всей проблеме большие вопросы к организаторам турнира, потому что до них японцы провели Олимпиаду практически в более острой ситуации, и провели безукоризненно», - добавил бывший главный тренер молодежной сборной.

Решение отменить МЧМ было принято Международной федерацией хоккея из-за положительных тестов на коронавирус у нескольких игроков. По словам главы федерации Люка Тардифа, соревнования могут перенести на другое время.