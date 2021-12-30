В России ускорился рост ВВП

Рост ВВП Российской Федерации по итогам ноября составил 5,2% в годовом выражении. Таким образом, этот показатель за месяц заметно вырос - по итогам октября он составлял 4,8%.

Информация приведена в обзорном документе Министерства экономического развития РФ - «О текущей ситуации в российской экономике». Он опубликован на сайте ведомства.

Как сообщается в обзоре, самый большой вклад в ноябрьский рост ВВП внесла строительная отрасль. Также отмечается вклад сельскохозяйственной отрасли – сезон сбора урожая был смещен из-за погодных условий, что тоже отразилось на экономических показателях месяца.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что экономика страны оказалась лучше подготовлена к вызовам пандемии, чем многие другие экономики мира. Как подчеркнул глава государства в ходе итоговой пресс-конференции, спад экономики страны составил всего 3%. Ожидаемый уровень ВВП в этом году составляет 4,5%, на данный момент этот показатель оценивается в 4,6%.