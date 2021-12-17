Расчеты БРК «Бал» КФл в ночи подкрались к «противнику» и уничтожили его из АК-12

Расчеты берегового ракетного комплекса «Бал» Каспийской флотилии (КФл) выполнили боевые стрельбы из автомата Калашникова АК-74М и новейших автоматов Калашникова АК-12 на полигоне Аданак в Дагестане, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Перед тем как выйти на боевой рубеж, ракетчики ознакомились с условиями выполнения упражнений, порядком выверки оптического и ночного прицелов, правилами открытия и ведения огня, а также изучили способы определения дальности до цели.

Стрельба велась из окопа с упора с обязательной сменой огневой позиции. Стрелять пришлось по движущимся и внезапно появляющимся целям на расстояниях от 100 до 500 метров. Тренировка проходила как в дневных, так и в ночных условиях.

Кроме того, военнослужащие отработали скрытное перемещение, а также оборудование и маскировку огневых позиций.

При стрельбе ракетчики использовали АК-74М и новейший автомат АК-12, который впоследствии должен будет прийти ему на смену.

АК-12 принят на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ в конце 2018 года. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

Материал подготовила Алиса Кононенко