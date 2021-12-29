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Вопреки сложным условиям: корвет «Сообразительный» отразил удар «противника» с помощью комплекса «Редут»

Максим Румянцев
09:23 29.12.2021
На время учений акваторию закрыли для гражданских судов, за безопасностью следили более десятка кораблей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Экипаж корвета «Сообразительный» уничтожил ракеты условного противника с помощью новейшего комплекса «Редут». Он вступил в учебный бой с малым ракетным кораблем в акватории Балтийского моря и обеспечил противовоздушную оборону конвоя.

Стрельба проводилась в сложных условиях, так как другие суда Балтийского флота создавали радиоэлектронные помехи для наведения на цель. Возможности этого комплекса не оставляют шансов никаким мишеням от самых современных противокорабельных ракет до авиации. На время учений акваторию закрыли для гражданских судов, а за безопасностью следили более десятка кораблей.

Ранее командующий Балтфлотом вице-адмирал Виктор Лиина заявил, что корабли Балтийского флота в следующем году выполнят более десяти дальних походов.

По его словам, в 2022 году корабли будут участвовать в мероприятиях боевой подготовки и международных маневрах. При этом в 2021 году, по его словам, план боевой учебы военнослужащие выполнили полностью, а наплаванность надводных сил составила порядка трех тысяч суток. Всего корабли и суда прошли около 200 тысяч морских миль.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Михаил Долгих

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