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Десятки елок и открытки от детей: в Сирии поздравили российских военнослужащих с Новым годом

08:45 29.12.2021
Праздник для россиян с участием ансамбля ВКС состоялся и на авиабазе Хмеймим.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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К встрече нового года все готово и в Сирии. Туда спецбортом доставили 50 отборных елок из карельского питомника. Под командованием Деда Мороза и Снегурочки новогодний спецназ на военном грузовике, украшенном гирляндами, отвез их на аэродром, а уже оттуда в жаркую Сирию. Рейс прилетел так быстро, что на елках даже не успел растаять российский снег.

После прибытия новогодние деревья сразу же отправились по всем пунктам дислокации и отдаленным заставам. Установили и нарядили елки под песни в исполнении ансамбля ВКС. Артисты встречают Новый год вместе с российской группировкой войск в Сирии.

Этот новый год российские военнослужащие в Сирии встречают, конечно, без мороза и хруста снега под ногами, но обо всех остальных составляющих праздника заранее позаботилось руководство Минобороны. Из России привезли душистые елки, игрушки, открытки и рисунки. Все, чтобы почувствовать уют и мысленно перенестись на Родину.

Праздник для военнослужащих состоялся и на авиабазе Хмеймим. Там для них выступили заслуженная артистка России Ольга Кормухина и экс-лидер группы «Земляне» Сергей Васильев.

После концерта военные также получили подарки и письма от детей из школ и детских садов со всей России, что стало для них приятным сюрпризом.

Ранее сообщалось, что для детей Дамаска устроили первую с начала войны новогоднюю елку в единственном храме РПЦ.

Участники общественных организаций, представители правительства Москвы и депутаты Госдумы привезли детям гостинцы и подарки.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Игорь Лапик

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