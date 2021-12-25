Для детей Дамаска устроили первую с начала войны новогоднюю елку в единственном храме РПЦ

Сирийские дети впервые смогли увидеть настоящее новогоднее чудо. Это елка с отливом российского триколора, сияющего на новогодних шарах. Но на этом чудеса не заканчиваются. Боксер и депутат Николай Валуев, приехавший в составе российской делегации, словно русский богатырь-великан стал настоящей звездой праздника.

«Они получили свою долю подарков, просто хорошего настроения и чуточку новогоднего торжества и чуда. Самое главное, чтобы у этих детей перед глазами не было войны. Что меня прежде всего удивило, я не встречал неулыбчивых детей», - отметил Валуев.

Новых открытий в этот день было предостаточно. Привычный для россиян Дед Мороз отличается от популярного в Сирии Санты Клауса, при этом еще и голубоглазой внучкой Снегурочкой. Уже ставшей синонимом традиционному русскому Новому году дуэту придал колорита сирийский чернобородый снеговик.

Новогодний праздник проходил в единственном в Дамаске храме русской православной церкви - священномученика Игнатия Богоносца. Рождество православные Сирии отмечают дважды - 25 декабря и 7 января, согласно григорианскому и юлианскому календарю. Проведение первой за десять лет рождественской елки благословили московский и антиохийский патриархи.

«Когда шли военные действия в пригородах Дамаска, нас регулярно обстреливали. По 70, по 80 снарядов ежедневно выпускали. К счастью в наше здание снаряды не попадали. Так, рядом разрывались. Сыпалась штукатурка, но слава Богу, все живы и целы. Деятельность представительства в самые напряженные годы войны была здесь заморожена. Но уже несколько лет, как мы разморозили здесь представительство. И вот сейчас организовываем елку для сирийских православных детей», - говорит представитель патриарха московского при патриархе антиохийском, игумен Арсений Соколов.

Дети в Сирии уже в младших классах знают о том, что Новый год - это отчасти религиозный праздник, а не просто выходной день. Но праздник без веселья и подарков, конечно, невозможен. Депутаты Госдумы РФ, участники общественной организации, Боевое братство и представители Правительства Москвы привезли сладости и игрушки. Так, русские традиции дети оценили и загадали желание перед уходом на каникулы - чтобы такое представление повторялось у них каждый Новый год.

Материал подготовили: Игорь Лапик, Елизавета Потейчук, Кирилл Ховрин.