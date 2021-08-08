Рогозин выступил за возвращение смертной казни за коррупцию в ОПК

Возглавляющий концерн «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что в России следовало бы восстановить наказание в виде смертной казни за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Как заметил Рогозин, люди, совершающие воровство и идущие на подкуп других должностных лиц, фактически потворствуют агрессору.

«Здесь речь идет не только о преступлениях, связанных с хищением государственных средств, но воруют у обороны, у безопасности страны», - сказал Дмитрий Рогозин в эфире «Соловьев Live».

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев высказался против отмены в России моратория на смертную казнь. По его мнению, отменять мораторий нельзя, так как при вынесении приговора не исключены ошибки. При этом он заявил, что ему понятны те люди, которые желают максимального наказания для тех, кто совершил преступления над их друзьями и родственниками.

Напомним, в 2019 году было возбуждено несколько десятков уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома Восточный, строительство которого должно закончиться в 2023 году. По 42 уголовным делам о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями были вынесены приговоры в отношении 58 лиц, получивших до 11 с половиной лет лишения свободы.