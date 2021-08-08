Телеканал «Звезда» на facebook
ОПК ОПК ОПК

Рогозин выступил за возвращение смертной казни за коррупцию в ОПК

Валентина Пескова
09:21 08.08.2021
Глава «Роскосмоса» отметил, что люди, совершающие хищения государственных средств, фактически воруют у безопасности собственной страны.
Рогозин выступил за возвращение смертной казни за коррупцию в ОПК
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Читайте нас на:

Возглавляющий концерн «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что в России следовало бы восстановить наказание в виде смертной казни за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Как заметил Рогозин, люди, совершающие воровство и идущие на подкуп других должностных лиц, фактически потворствуют агрессору.

«Здесь речь идет не только о преступлениях, связанных с хищением государственных средств, но воруют у обороны, у безопасности страны», - сказал Дмитрий Рогозин в эфире «Соловьев Live».

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев высказался против отмены в России моратория на смертную казнь. По его мнению, отменять мораторий нельзя, так как при вынесении приговора не исключены ошибки. При этом он заявил, что ему понятны те люди, которые желают максимального наказания для тех, кто совершил преступления над их друзьями и родственниками.

Напомним, в 2019 году было возбуждено несколько десятков уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома Восточный, строительство которого должно закончиться в 2023 году. По 42 уголовным делам о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями были вынесены приговоры в отношении 58 лиц, получивших до 11 с половиной лет лишения свободы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:13 В стране и мире
В Турции в дорожной аварии с автобусом по меньшей мере погибли 14 человек
09:01 В стране и мире
Шойгу поздравил строителей и Военно-строительный комплекс с профессиональным праздником
08:29 Спорт
«Это было прямое задание» Винер-Усманова о выступлении гимнасток на ОИ
06:52 В стране и мире
Минцифры РФ предложило ввести биометрическую идентификацию водителей такси и каршеринга
05:16 В стране и мире
В США одномоторный самолет упал на жилой дом
Популярное
Видео
Поедающий дома: якутское село эвакуируется из-за огромного лесного пожара
Видео
В Красноярске на ходу загорелся маршрутный автобус
МОК и WADA удовлетворены исполнением решения CAS российской командой на ОИ-2021
В Млечном Пути обнаружили огромную загадочную структуру
Видео
Восстал из пепла: на Урале поставили на шасси советский самолет-гигант «Бизон»
Видео
Выбросившего ребенка с балкона мужчину доставили в следственное управление: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.