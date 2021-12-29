Мясников объяснил опасность обезболивающих при похмелье

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» предупредил, что обезболивающие лекарственные препараты не помогут облегчить состояние при похмелье.

Как рассказал медик, анальгетики не только не улучшат самочувствие после праздничного застолья, но и создадут дополнительную нагрузку на печень.

Кроме того, Мясников обратил внимание на то, что рекомендации «не повышать градус» и не смешивать спиртное не дадут избежать похмелья, если человек употреблял чрезмерное количество алкоголя.

Ранее врач-нарколог, доктор медицинских наук Алексей Егоров в беседе со «Звездой» рассказал, сколько следует спать после праздничного застолья с участием алкоголя. Также медик рассказал, какие продукты и напитки лучше выбирать на следующий день. По словам специалиста, похмеляться ни в коем случае не стоит.