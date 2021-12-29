Российские военнослужащие исполнили желание восьмилетнего школьника о полете на боевом вертолете

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) исполнили сразу два заветных желания восьмилетнего Кирилла из Краснодарского Края. Сначала его пригласили на аэродром Кореновск, где покатали на боевом вертолете Ми-8АМТШ. А чтобы школьник не замерз на высоте птичьего полета, военнослужащие даже предоставили ему куртку летчика. По словам офицеров, они с удовольствием бы делали такие подарки детям не только на Новый год, но и в любое другое время.

После полета школьнику разрешили на себе испытать, каково это управлять боевой машиной. На уникальном российском тренажере для летчиков он занял место командира экипажа. Еще одним желанием школьника было покататься на настоящем танке, и эту мечту также исполнили. На полигоне Молькино его уже ждала боевая машина, на которой он с удовольствием преодолел все преграды танкодрома. И по традиции завершилась встреча вручением подарков и чаепитием.

А в Новосибирской области спецназовцы пригласили к себе воспитанников Центра «Теплый дом», где проживают дети, которые остались без попечения родителей. Им показали самое современное вооружение, различную экипировку, а также разрешили пострелять в электронном тире. Ну а финальной частью стала экскурсия по всей воинской части на бронемашине «Тигр-М». Встречи военных с детьми проходят в рамках всероссийской акции «Елка желаний».

Ранее замминистра обороны Татьяна Шевцова исполнила новогоднее желание 14-летней девочки побывать в роли военного. В полном обмундировании Анастасию Хрони прокатили на БМД-4. Для девочки также провели экскурсию по военной части.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Олег Давыденко