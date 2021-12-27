Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Замминистра обороны Шевцова исполнила желание 14-летней девочки побывать в роли военного

18:41 27.12.2021
В полном обмундировании Настю прокатили на БМД-4. Ни грозный вид машины, ни лязг гусениц девочку ничуть не смутили. Также для нее провели экскурсию по военной части.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Четырнадцатилетняя Анастасия Хрони, которая собирается в будущем связать свою жизнь с армией, благодаря «Елке желаний» уже сегодня ненадолго стала членом экипажа настоящей боевой машины.

В полном обмундировании Настю прокатили на БМД-4. Ни грозный вид машины, ни лязг гусениц девочку ничуть не смутили.

Для девочки провели экскурсию по военной части. Она примерила экипировку для десантирования, постреляла из пистолета и увидела, как проходят тренировки военнослужащих.

Желание Насти исполнила Татьяна Шевцова. Заместитель министра обороны сняла шар с мечтой девочки с «Елки желаний» в Национальном центре управления обороной.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгих

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:21 Армия
В Минобороны РФ заявили о готовности начать переговоры с НАТО по гарантиям безопасности
18:59 Армия
Видео
В Минобороны РФ заявили, что НАТО целенаправленно осваивает Арктику в военных целях
16:40 В стране и мире
Видео
Ракета «Союз» с британскими спутниками OneWeb успешно стартовала с Байконура
16:07 В стране и мире
Видео
«Для меня все закончилось»: отец Никиты Белянкина оценил приговор убийцам сына
16:04 В стране и мире
В Белоруссии представили проект обновленной Конституции
Популярное
Видео
Столб пламени: кадры полыхающей цистерны с газом в Москве
Видео
Безопасность россиян превыше всего: как ровно 31 год назад создавался Корпус спасателей при участии Сергея Шойгу
Названы главные симптомы «предновогодней депрессии»
Назван напиток, который вдвое увеличивает риск онкологии
Видео
Опубликованы кадры первого полета МС-21-300 с российским композитным крылом
Дерматолог раскрыла причины раннего появления седых волос
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.