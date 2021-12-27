Замминистра обороны Шевцова исполнила желание 14-летней девочки побывать в роли военного
В полном обмундировании Настю прокатили на БМД-4. Ни грозный вид машины, ни лязг гусениц девочку ничуть не смутили. Также для нее провели экскурсию по военной части.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Четырнадцатилетняя Анастасия Хрони, которая собирается в будущем связать свою жизнь с армией, благодаря «Елке желаний» уже сегодня ненадолго стала членом экипажа настоящей боевой машины.
В полном обмундировании Настю прокатили на БМД-4. Ни грозный вид машины, ни лязг гусениц девочку ничуть не смутили.
Для девочки провели экскурсию по военной части. Она примерила экипировку для десантирования, постреляла из пистолета и увидела, как проходят тренировки военнослужащих.
Желание Насти исполнила Татьяна Шевцова. Заместитель министра обороны сняла шар с мечтой девочки с «Елки желаний» в Национальном центре управления обороной.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгих