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Военный эксперт назвал два главных плюса в развертывании на Матуа «Бастионов»

Иван Линдеманн
09:59 02.12.2021
На этом отдаленном острове ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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В развертывании на курильском острове Матуа расчетов берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота есть два существенных плюса. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт Иван Коновалов.

«С военной точки зрения постановка на дежурство такого комплекса, конечно, усиливает возможности России на тихоокеанском направлении в целом и на границах нашего государства. А с другой стороны, с политической точки зрения это еще одно подтверждение того, что всякая дискуссия об островах с Японией бессмысленна, потому что это наша территория и этот комплекс в том числе ее будет защищать», - сказал он.

Сегодня расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота были впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа в центральной части Курильской гряды. В автономном военном городке уже завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для круглогодичного несения службы и проживания личного состава. Военнослужащих, технику и материальные средства в островную зону доставили на больших десантных кораблях Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

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