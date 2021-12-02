Расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» заступили на дежурство на острове Матуа

Расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота были впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа в центральной части Курильской гряды.

На этом отдаленном острове ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами.

Также было уточнено, что технику, личный состав и материальные средства доставили в островную зону большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

«На территории острова силами подразделений материально-технического обеспечения флота развернут автономный военный городок, в котором завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для круглогодичного несения службы и проживания личного состава», - сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развернуты хранилища техники и материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям. Отмечается, что личный состав уже приступил к несению дежурства и выполнению плановых мероприятий боевой подготовки.