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Россия предложила заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом

Иван Линдеманн
05:40 29.12.2021
Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов добавил, что соглашение будет эффективно только при условии его принятия всеми государствами.
Россия предложила заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом
© Фото: pixabay
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Россия предлагает заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

«Россия выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью интернет», - сообщил он в интервью РИА Новости.

Сыромолотов добавил, что соглашение будет эффективно только при условии его принятия всеми государствами. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что эта проблематика обсуждается в рамках Международного союза электросвязи.

Напомним, что на ежегодной Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в вопросах о регулировании интернета нужно соблюдать «золотую середину», но защищать общество от негативных проявлений.

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