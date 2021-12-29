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Новый год без стресса: эксперт назвала способы уберечь психику собаки в праздник

Анна Касаткина
05:30 29.12.2021
Лучше всего для животного будет провести праздничную ночь за городом, отметила специалист.
Новый год без стресса: эксперт назвала способы уберечь психику собаки в праздник
© Фото: Vinicius_Ldna, flickr
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Новогодняя ночь, когда за короткое время взрываются множество фейерверков, петард и хлопушек, может обернуться серьезным стрессом для домашних питомцев. О том, как уберечь собаку от психологической травмы, «Звезде» рассказала зоопсихолог Марианна Гладких.

В первую очередь, специалист посоветовала в новогоднюю ночь выбраться за город - так можно будет и самим насладиться свежим воздухом и тишиной, и не испугать животное.

Тем, кто остается в городе, лучше выгуливать собаку заранее, до того, как начнется «канонада», добавила Гладких.

«Можно посоветоваться с ветеринаром, и дать успокоительные препараты. Есть сейчас препараты, которые позволяют чуть снизить эту чувствительность к звукам», - отметила зоопсихолог.

Если новогодней ночью все же потребовалось выйти на прогулку, самое главное, по словам Гладких, на собаке должен быть крепкий ошейник и брелок с домашним адресом.

«Сейчас как раз время, когда очень большое число собак может потеряться», - предупредила собеседница.

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