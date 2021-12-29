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Роспотребнадзор: омикрон-штамм может активнее и быстрее поражать легкие

Иван Линдеманн
04:19 29.12.2021
В отличие от дельта-штамма, омикрон заметно реже вызывает потерю обоняния и вкуса, головные боли и слабость  - из-за этого его легко перепутать с обычным ОРВИ.
Роспотребнадзор: омикрон-штамм может активнее и быстрее поражать легкие
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Омикрон-штамм имеет симптоматику, которая похожа на обычный сезонный ОРВИ. Однако он способен активнее и быстрее поражать легкие и бронхи. Об этом рассказала Татьяна Руженцова, заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора

«Особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и легкие, что подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к омикрону, чем к предыдущим штаммам», - сказала Руженцова в беседе с ТАСС.

Эксперт напомнила главные симптомы нового штамма. Во-первых, это повышение температуры до 38 градусов. Часто появляется ломота в мышцах и суставах, насморк, кашель, чихание, потеря аппетита. Именно эти симптомы делают омикрон-штамм столь похожим на обычную простуду.

В отличие от дельта-штамма, омикрон заметно реже вызывает потерю обоняния и вкуса, головные боли и слабость  - из-за этого его легко перепутать с обычным ОРВИ. У детей омикрон может также вызвать высыпания.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила свое мнение относительно будущего коронавируса. По ее словам, коронавирусная инфекция продолжит мутировать, так как вирус становится сезонным. Не стоит ожидать, что омикрон будет последней мутацией COVID-19, потому что способность к изменчивости заложена в любом вирусе.

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