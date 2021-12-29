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Новак назвал главные причины роста цен на газ в Европе

Анна Касаткина
02:11 29.12.2021
Одной из основных причин является отказ от долгосрочных контрактов в пользу спотовых, отметил вице-премьер.
Новак назвал главные причины роста цен на газ в Европе
© Фото: Victor Lisitsyn, GlobalLookPress
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Рост цен на газ в Европе происходит по нескольким причинам, главными из которых являются отказ от долгосрочных инвестиций в отрасль и долгосрочных контрактов в пользу спотовых. Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что спотовые контракты предполагают удовлетворение заявок в ближайшее время без оглядки на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

«Это привело к тому, что летом 2021 года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ, поставляемый по спотовым контрактам (условно, через биржу), на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны», - сказал он.

Помимо этого, на рост стоимости топлива повлияло падение собственной добычи газа в Европе, которая с 2013 года у европейских компаний упала на 22%, указал Новак. Он пояснил, что старые месторождения истощаются и требуются средства на разработку новых, в то время как банкам даются рекомендации об отказе от финансирования традиционных углеродных проектов, в том числе по добыче нефти и газа. По этой причине, по словам вице-премьера, на европейском рынке будет еще больше дефицита газа.

Кроме того, на газовый кризис в Европе повлияли холодная зима 2020/21, а также риск ее повторения и ситуации с нехваткой газа в следующем сезоне.

В европейских странах наблюдается рекордный рост цен на природный газ. Исторический максимум зафиксирован 21 декабря, в этот день цена за тысячу кубометров выросла до 2190,4 доллара.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Евросоюз действовал непредусмотрительно, принимая курс на замещение долговременных контрактов рыночными отношениями. Российский лидер также подчеркнул, что сегодня «Газпром», вероятно, является единственным поставщиком ЕС, готовым увеличивать поставку газа.

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