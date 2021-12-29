Неудобная журналистика: почему на Украине вновь запрещают вещание телеканалов

Телевизионная версия украинского канала UKRLIVE на Украине оказалась под запретом. Вместе с ним были заблокированы и «Первый независимый», а также медиахолдинг «Новости», куда вошли журналисты закрытых еще в феврале трех украинских каналов.

Указ об этом со ссылкой на Совет нацбезопасности и обороны Украины накануне подписал президент Владимир Зеленский. Хотя на самом сайте СНБО говорится, что заседание, которое должно было пройти накануне, перенесли на завтра.

«Сделано это потому, что Зеленский ведет борьбу с оппозицией. А это были оппозиционные каналы», - считает лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

Санкции, которые будут действовать пять лет, предполагают не только запрет на использование эфирных и кабельных частот, но и полную блокировку активов. В сети каналы по-прежнему доступны. Важная деталь: как минимум две из трех компаний, в отношении которых введены ограничения, принадлежат депутатам Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.

Сотрудники каналов уже выступили с совместным заявлением, в котором обвинили власти в расправе с независимыми СМИ. Еще в ноябре суд Киева признал незаконным отключение от спутниковых сетей канала «Первый независимый». Тогда ему разрешили возобновить вещание. Сейчас журналисты обращаются к послам европейских стран и даже генсеку ООН Антониу Гуттерешу.

«Нет никакого процесса, доказательной базы, что это преступные телеканалы, которые могли бы отстоять свою точку зрения. Мы безусловно будем оспаривать эти незаконные санкции в судебном порядке как внутри страны, так и за ее пределами. Думаю, мы будем подавать в ЕСПЧ», - сообщил генеральный продюсер информационного телеканала «112 Украина» Артем Марчевский.

Антирейтинг Зеленского почти в три раза опережает его одобрение. Опросы показывают, что 45% разочаровались в политике действующего президента. Для сравнения, в прошлом году неудачником его назвали на треть меньше респондентов.

На этом фоне предшественник Зеленского, который был вынужден уехать из страны, по сути уходит от ответа на вопрос когда сможет вернуться. И обрушивается на Зеленского с обвинениями в нехватке газа на Украине.

«В начале этой зимы у "Нафтогаза Украины" было более 2 млрд долларов… На них надо было купить газ. Газ тогда стоил 100-200 долларов (за тысячу кубометров) - в 10 раз дешевле, чем сегодняшняя цена. Вследствие этого за год нет этих 2 млрд, они исчезли… Витренко подписал заявку в правительство о том, что, чтобы ему покрыть эти разрывы, ему еще нужно 5 млрд долларов», - говорит Петр Порошенко.

Одновременно с запретом вещания телеканалов, Зеленским была утверждена стратегия информационной безопасности. Одной из главных угроз названа Россия. А вот инициатива поставить на воинский учет всех женщин, в том числе беременных и с малолетними детьми, на Украине, по всей видимости, не прижилась. В парламент внесен законопроект, делающий это добровольным. Исключение - военные медики.

А вот в увековечении памяти националистов украинские власти по-прежнему себе верны. Верховная Рада постановила с размахом отметить в следующем году 80-летие запрещенной в России Украинской повстанческой армии*.

* Украинская повстанческая армия (УПА) - террористическая организация, запрещенная в России