Эпидемиолог рассказала, кто тяжело переносит заражение омикрон-штаммом

Омикрон-штамм заразнее других вариантов коронавируса в пять-семь раз, что способствовало его быстрому распространению и подъему заболеваемости в ЮАР. Такое заявление в беседе с RT сделала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она добавила, что в легкой форме при заражении «омикроном» болеют представители молодежи и вакцинированные от COVID-19 люди.

«Основной вывод такой: ни в стационарах, ни во время изучения историй болезни мы не нашли ни одного тяжелобольного пациента, который был бы вакцинирован», - сообщила медик.

Пшеничная при этом уточнила, что тяжело переносят заражение омикрон-штаммом невакцинированные пациенты, имеющие сопутствующие патологии.

Ранее заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что омикрон-штамм имеет симптоматику, которая похожа на обычный сезонный ОРВИ, однако он способен активнее и быстрее поражать легкие и бронхи.