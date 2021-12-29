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Эпидемиолог рассказала, кто тяжело переносит заражение омикрон-штаммом

Роман Захаров
23:06 29.12.2021
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная также рассказала, кто переносит заражение новым вариантом COVID-19 в легкой форме.
Эпидемиолог рассказала, кто тяжело переносит заражение омикрон-штаммом
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress
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Омикрон-штамм заразнее других вариантов коронавируса в пять-семь раз, что способствовало его быстрому распространению и подъему заболеваемости в ЮАР. Такое заявление в беседе с RT сделала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она добавила, что в легкой форме при заражении «омикроном» болеют представители молодежи и вакцинированные от COVID-19 люди.

«Основной вывод такой: ни в стационарах, ни во время изучения историй болезни мы не нашли ни одного тяжелобольного пациента, который был бы вакцинирован», - сообщила медик.

Пшеничная при этом уточнила, что тяжело переносят заражение омикрон-штаммом невакцинированные пациенты, имеющие сопутствующие патологии.

Ранее заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что омикрон-штамм имеет симптоматику, которая похожа на обычный сезонный ОРВИ, однако он способен активнее и быстрее поражать легкие и бронхи.

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